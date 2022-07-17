زين السعودية تُحقق 134 مليون ريال صافي ربح للربع الثاني 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حققت “زين السعودية” 134 مليون ريال أرباحًا للربع الثاني من العام 2022م، بنمو نسبته 219% مقارنة بالربع الثاني من العام 2021.

في حين بلغت نسبة النمو 65% مقارنة بنتائج الربع الأول من العام 2022. وأظهرت النتائج المالية للشركة مواصلة الأداء التشغيلي والمالي الإيجابي بنمو 16% في الإيرادات خلال الربع الثاني من عام 2022م مقارنة بالربع الثاني من العام 2021م، لتصل إلى 2.206 مليون ريال.

جاءت هذه النتائج نتيجة لمواصلة النمو في إيرادات الجيل الخامس (5G) وكذلك النمو في قطاع الأعمال، بالإضافة لتزايد الطلب على خدمات ومنتجات “زين السعودية” مدفوعًا بقرار استئناف موسم العمرة ورفع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا المستجدة.

وتأتي هذه النتائج مع التوسع الملحوظ لمحفظة “زين السعودية” في المنتجات والحلول الرقمية؛ بهدف تقديم أكثر الخدمات ابتكارًا وأفضل تجربة لعملائها، ولتأكيد هدفها في أن تكون الخيار المفضل لكافة شرائح العملاء من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، خصوصًا على مستوى خدمات الجيل الخامس (5G) والحوسبة السحابية بتطبيقاتها المختلفة في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمعزز وإنترنت الأشياء.

وتعليقًا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ”زين السعودية” المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: “رسّخ الربع الثاني من العام 2022م مسيرة النمو المتواصلة في زين السعودية على المستويين المالي والتشغيلي؛ فشهدنا في هذه الفترة استمرارًا في نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا المبتكرة في الجيل الخامس (5G) وكذلك إقبالًا ملحوظًا من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في المملكة على محفظتنا المتكاملة من المنتجات المصممة خصيصًا لقطاع الأعمال وخدماتها المساندة، كذلك عودة موسم العمرة بعد نجاح حكومة المملكة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- في احتواء جائحة فيروس كورونا وما أثمر عن ذلك من رفع للإجراءات الاحترازية، وكلها عوامل أسهمت في زيادة الطلب على خدماتنا ومنتجاتنا”. أخبار قد تهمك

وأضاف: “من خلال الشراكات الاستراتيجية العالمية، تمكننا من نقل تجربة الجيل الخامس (5G) في المملكة إلى مستوى جديد، وسعينا إلى استكمال شراكاتنا بتوفير البنى التحتية الرقمية التي تُمَكّن من الحصول على أفضل النتائج؛ حيث باشرنا العمل على ربط منطقة الشرق الأوسط بالعالم من خلال نظام الكابلات البحري J2M (جدة، السعودية إلى مرسيليا، فرنسا)؛ حيث ستكون مدينة جدة محطة إنزال الكابل في المملكة من خلال منظومة كابلات (PEACE)، بهدف تعزير قدراتنا على مستوى البنية التحتية العابرة للحدود، مع إتاحة نقطة إنزال جديدة تمامًا أمام الشركات الناقلة والشركات العالمية العاملة في المملكة، وتلبية متطلبات الاتصال الخاصة بها بأفضل المعايير”.

وأكمل الدغيثر “وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، نؤمن في زين السعودية بأهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، بالذات الطاقات الشابة الوطنية؛ الإيمان الذي يتوج بحصولنا على “جائزة العمل” المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.. واستمرارًا لمبادراتنا في هذا المجال، دشنا مؤخرًا برنامج Evolve الذي يهدف إلى تدريب المئات من الشابات والشباب حديثي التخرج على رأس العمل وصقل مهاراتهم”.

الجدير بالذكر أن “زين السعودية” عززت مؤخرًا محفظة “سحابة زين” بـ6 خدمات ومنتجات جديدة، والتي استعرضتها مؤخرًا خلال مشاركتها في المعرض السعودي الدولي للذكاء الاصطناعي وتقنيات السحابة Ai/Cloud Expo، ويأتي ذلك بعد حصول خدمات “سحابة زين” على تصنيف (ج) الأعلى لخدمات الحوسبة السحابية في المملكة.