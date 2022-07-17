توضيح من “الغذاء والدواء” بشأن منع استيراد نوع من الحلويات لاحتوائه على مادة سامة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تفاعلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مع شكوى أحد المغردين على موقع “تويتر” بشأن السماح بدخول حلوى تنتجها شركة “مارس”، بعد اكتشاف احتوائها على مادة سامة في أمريكا.

وأكدت الهيئة، أنها تتابع من خلال مركز الإنذار السريع ما يمس سلامة المنتجات الغذائية على المستوى العالمي.

ولفتت إلى أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمنع دخول أي منتج مخالف لمتطلبات المواصفات المُعتمدة.