«الأحوال المدنية» تتيح تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي في تويتر ‏خدمة تعديل المؤهل الدراسي أصبحت إلكترونية من خلال خدمات ‎الأحوال المدنية عبر منصة ‎أبشر الإلكترونية. وأشارت الأحوال المدنية إلى أن متطلبات الخدمة هي إرفاق نسخة من المؤهل الدراسي.

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