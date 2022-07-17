رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تكون رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الرايس وينبع ، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وأوضح المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 9 صباحا ، تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .

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