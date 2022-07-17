الجدعان: التضخم من المخاطر الرئيسية على الاقتصاد العالمي

وأشار إلى أنه يجب العمل على تعزيز أمن الطاقة وأن تُراعى الظروف الخاصة بكل دولة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود لمحاربة «أزمة الغذاء»، لافتاً إلى أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الذي عُقد أمس في إندونيسيا، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة.
وأثناء جلسة الهيكل المالي الدولي، شدد على أهمية التطبيق الفعال لمبادرة «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين»، مضيفاً أن «مبادرة إطار العمل المشترك تُعد أفضل خيار لمعالجة الديون بالنظر إلى التغيرات في هيكل الديون الدولية».
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