وأوضحت المصادر أن الإدارة الأهلاوية وافقت على عرض نادي النصر الذي تضمن إعارة اللاعب عبدالرحمن غريب لصفوف الفريق النصراوي بالإعارة لموسم واحد.
وكان مدرب النصر غارسيا أوصى الإدارة النصراوية بإتمام التعاقد مع غريب من أجل تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.
هذا وكان اللاعب عبدالرحمن غريب جدد عقده مع النادي الأهلي في يناير الماضي لمدة 3 سنوات حتى العام 2025.
عقده
مع الأهلي
حتى 2025
إعارته
للنصر لموسم واحد
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه مصادر «عكاظ»: غريب نصراوياً بالإعارة لموسم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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