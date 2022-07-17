شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يواصل زحفه ويصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استطاع المنتخب المصري لكرة اليد الوصول للمباراة النهائية فى البطولة الأفريقية لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11ل 18 يوليو الجاري.

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على تونس

وتمكن المنتخب المصري من تحقيق فوز صعب ومثير على المنتخب التونسي الشقيق بنتيجة 29/27 .

وواصل المنتخب الوطني المصري عروضه القوية بعد سحق المنتخب الكاميروني والجزائري فى المباريات الإفتتاحية للبطولة، قبل أن يصطدم أحفاد الفراعنة بمنتخب نسور قرطاج المنتخب العنيد، والأكثر تتويجا بلقب هذه البطولة.



علي زين وكريم هنداوي يقودان المنتخب المصري للنهائي

وشهد اللقاء تألق كاتونجا حارس الزمالك الدولي، والذي حصل على أعلي نسبة تصديات فى البطولة حتي الوقت الحالي، وكانت أجواء اللقاء حماسية للغاية من الجانبين وتألق اللاعب المحترف الدولي علي زين فى تسديداته القورية رفقة يحيي الدرع من خارج الدائرة، كما أبداع زين فى تمريراته السحريةل رجب بكار أفضل جناح داخل القارة السمراء والذي قلما ما يهدر.

وواصل عادل تقديم مستواه المعهود خلال الفترة السابقة، وتألق فى التعامل مع كل الكرات المرسلة على مركز الدائرة، ويعد لاعب الأهلي من أفضل لاعبي القارة فى هذا المركز، كما تمكن اللاعب إبراهيم المصري بإقامة دفاع خرساني فى منطقة السبعة متر.



تعرف على موعد المباراة النهائية

ويخوض المنتخب المصري اللقاء النهائي ضد منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل فى ختام مباريات البطولة، والتي من المقرر أن تكون فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتزقيت القاهرة.

وفى سياق متصل، تمكن منتخب الرأس الأخضر من تحقيق مفاجأة مدوية بالتأهل للمباراة النهائية، بعد الفوز على المنتخب المغربي الشقيق بنتيجة 23_19، فى لقاء شهد تألق حارس مرمي الفريق المتأهل، والذي يقدم مستوي ثابت رفقة منتخب بلاده فى هذه البطولة.



تعرف على مجموعة المنتخب المصري المحتملة فى المونديال

ويسعى المنتخب المصري من تقديم مباراة نهائية تليق بأبناء النيل مساء الإثنين، حيث سيقع المنتخب المصري فى المجوعة السابعة بالمونديال إذا تمكن من تحقيق الإنتصار علي الرأس الأخضر، وتضم المجموعة السابعة فرق كرواتيا والولايات المتحدة، إضافة إلي أحدي منتخبات تونس أو المغرب (الفريق الفائز فى مباراة تحديد صاحب المركز الثالث) .

وفى حالة خسارة المنتخب المصري سيواجه صعوبة بالغة فى المونديال العالمي، خصوصا أن الخاسر سينضم للمجموعة الثالثة التى تضم السويد (بطل العالم) والبرازيل، إضافةإلي المنتخب الأورجواني.