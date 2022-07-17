شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة إنجاز «طريق مطار الدمام» مطلب عاجل لإنهاء التكدسات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مواطنون، أهمية سرعة إنجاز أعمال الصيانة بطريق مطار الملك فهد باتجاه الدمام، والتوسع فيها لتشمل جميع الأجزاء المتدهورة به، مع الالتزام بمعايير الجودة لتجنب الرجوع لصيانته مرة أخرى، لأهمية الطريق وما يترتب عنه من تكدس السيارات وتعطل الحركة المرورية. مشددين على ضرورة الاهتمام بوضع سياج جمالي على جانبيه وتعزيز عمليات التشجير لتحسين المشهد الحضري باعتباره مدخل وواجهة المنطقة.

غطاء نباتي

دعا صالح التميمي، إلى الإسراع في إنجاز عملية الصيانة بطريق مطار الملك فهد باتجاه الدمام، باعتباره الطريق الرئيسي ومدخل المنطقة ومخرجها، مع شموله كله بالصيانة، لأنه يعاني من تدهور الطبقة الأسفلتية وكثرة الحفر التي تعرض المركبات للأضرار. وطالب بوضع سياج جمالي على جانبيه بشكل يليق بالمنطقة، مع الاهتمام بالتشجير وتعزيز وتنويع الغطاء النباتي ليعطي منظرا جماليا. مشيرا إلى أن الإغلاق الحالي يسفر عنه تكدس المركبات وتعطل الحركة بالطريق وهو ما يتطلب سرعة الإنجاز في الوقت المحدد، مع إتقان أعمال الصيانة لتجنب العودة لإصلاحه مرة أخرى.

حصر المركبات

وذكر عايض القحطاني، أنه كان يفضل اختيار وقت أنسب لإغلاق طريق المطار بالقرب من كوبري الصالة الملكية، لأنه يعتبر المنفذ الوحيد للمطار. مطالبا بضرورة توسيع الإصلاحات للطريق لأن أغلبه متدهور والطبقة الأسفلتية متكسرة ويكثر فيه الحفر، ما أسفر عن تضرر المركبات. وأكد أهمية تزيين الطريق بزراعة الأشجار على جوانبه لأنه يعتبر مدخل المنطقة الشرقية، ويحتاج إلى تحسين المشهد الحضري. ولفت إلى أن إغلاق الطريق يتسبب في حصر المركبات في مسار واحد وهو ما يشكل عائقا للحركة المرورية.

واجهة المنطقة

وأكد عبدالله القرني، أن طريق المطار يعتبر واجهة المنطقة، وهو أول ما يراه القادم من المطار، ويعطي انطباعا أوليا عنها، لذلك يجب أن يكون بأجمل حلة وفي أفضل صورة. وبين أن هناك وصلات كثيرة تحتاج إلى الصيانة، لذا يجب تطوير غالبية الطريق حتى لا يعطل مرة أخرى مع ضرورة تزيينه وتجميله.

أوضح فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية، أن أعمال تحسين وتطوير طريق مطار الملك فهد باتجاه الدمام مستمرة ابتداء من تقاطع كوبرى الصالة الملكية حتى تقاطع طريق أبو حدرية بطول ١٩.٥ كم، والاتجاه المقابل ابتداء من تقاطع طريق أبو حدرية باتجاه مطار الملك فهد بطول ١٠ كم ضمن أعمال الصيانة الجذرية بالمنطقة بالاتجاهين.

وبين فرع الوزارة أن الأعمال تشمل إصلاح كامل عرض الطريق بالكشط وإعادة السفلتة وتنفيذ وسائل السلامة على الطريق. لافتا إلى أنه بصدد الانتهاء من كافة مراحل العمل من كوبرى الصالة الملكية إلى تقاطع طريق أبو حدرية باتجاه الدمام بطول إجمالى ١٩.٥ كم على أن يتم الانتقال للاتجاه المقابل ابتداء من تقاطع طريق أبو حدرية باتجاه مطار الملك فهد بعد ذلك حرصا من الفرع على ضمان انسيابية الحركة المرورية لمرتادى الطريق خلال هذه الفترة. وأوضح الفرع أن الأعمال لرفع مستوي السلامة وتعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطريق ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى جودة الطرق بالمنطقة. وكان فرع الوزارة أعلن عن بدء أعمال الإصلاح ابتداء من يوم السبت 26 فبراير 2022.

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