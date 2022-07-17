شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تعايد زوار الكورنيش بـ 10 آلاف هدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت أمانة المنطقة الشرقية 10 آلاف هدية عينية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن مبادرة «مركبة السعادة» التي أطلقتها لمعايدة زوار الكورنيش والواجهات البحرية في حاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية محمود الرتوعي، أن مبادرة «مركبة السعادة» تهدف لنشر وتعزيز ثقافة السعادة وصناعتها مع ترسيخها نمطا وأسلوبا للحياة بمختلف الأوقات والمناسبات. وأكد على نجاح المبادرة بخلق البسمة والفرح على وجوه زوار المواقع الحيوية في المنطقة الشرقية من خلال معايدة الأسر والأفراد المتنزهين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مبينا استهداف الكورنيش والواجهات البحرية في الدمام والخبر والقطيف بتوزيع 10 آلاف هدية عينية على زوارها بالشراكة مع إحدى الشركات والتعاون مع العديد من المتطوعين والمتطوعات المسجلين عبر منصة التطوع.

وأكد أن الأمانة تسعى لرسم البهجة والسرور في نفوس المجتمع، انطلاقا من إيمانها بأهمية هذه المبادرات الاجتماعية لكونها فرصة لخلق جو من السعادة، والتي تهدف من خلاله الأمانة إلى إدخال روح البهجة والفرح على الأهالي والزائرين، وتفعيل وتعزيز الجانب الاجتماعي.