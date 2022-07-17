شكرا لقرائتكم خبر عن بكالوريوس مسائي لخريجي الدبلوم بـ«تقنية الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الأحساء عن فتح التسجيل للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ، في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي لخريجي الدبلوم اعتبارا من الأحد 18 / 12 / 1443هـ، ويستمر إلى الخميس 22 / 12 / 1443هـ الساعة 12 ظهرا، عبر البوابة الإلكترونية للقبول «قبولي» بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح عميد الكلية صالح الرزيحان، أن التخصصات المتاحة في برنامج البكالوريوس التطبيقي المسائي هي: الإدارة العامة والمحاسبة ودعم أنظمة الشبكات والأمن السيبراني، مشيرا إلى أن برنامج البكالوريوس مخصص لخريجي الدبلوم فقط.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الشريدي على ضرورة أن يراعي المتقدم الدقة أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليا، وأنه لن ينظر لأي طلب لم يسجل عن طريق البوابة الإلكترونية، كما أهاب الشريدي بالاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب من خلال البوابة الإلكترونية للقبول «قبولي».