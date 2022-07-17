شكرا لقرائتكم خبر عن «التثقيف ما قبل الزواج».. تهيئة 27 فتاة لتحقيق الاستقرار في حياتهن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفادت 27 مقبلة على الزواج، من الدورة التعريفية عن الحياة الزوجية، التي أقامتها شبكة القطيف الصحية، بهدف تأهيل المقبلات على الزواج، وتعريفهن بضرورة الاستعداد والتهيئة النفسية والجسدية للعلاقة الزوجية، مع التعريف عن بعض المشاكل الشائعة حينها، وكيفية التخلص منها.

وأكدت استشارية النساء والولادة بشبكة القطيف الصحية د. فاطمة آل زاهر أن الفعالية تناولت العلاقة الزوجية لأول مرة، والمشكلات الشائعة بعد الزواج، والاستعداد للحمل، وتأخير الحمل، والوسائل المختلفة في ذلك. وقالت: إن المرأة تحتاج إلى المشورة الطبية لتأخر الحمل، إذا كان عمرها أقل من 35 سنة، وتمت المحاولة لحصول الحمل خلال 12 شهرا بدون وجود موانع للحمل، أما من كان عمرها 35 فأكثر، فيتم البحث في تأخر الحمل في مدة أقل، وهي 6 أشهر فقط، علما بأن نسبة الحمل في كل دورة شهرية لا تتعدى 25 %.

وبينت د. آل زاهر أن الجلسات التثقيفية التي أعدت للفتيات المقبلات على الزواج، تتمثل في التهيئة النفسية الصحيحة لهن مع شريك الحياة، والتعبير عن مخاوفهن ومشاعرهن لتحقيق الاستقرار في حياتهن الزوجية.

ونصحت بأهمية أخذ حمض الفوليك باستمرار، بمقدار لا يزيد عن حبة مللي جرام يوميا، وأنه يفضل تناوله من شهر إلى 3 أشهر قبل الحمل، لتجنب التشوهات الخلقية للجنين، أما النساء المصابات بأمراض مزمنة، كالسكري وفقر الدم المنجلي، فيفضل تناول 5 مللي جرامات يوميا.

وشددت د. آل زاهر على أهمية تقبل الفتيات واستعدادهن لموانع الحمل، واختيار الوسيلة المناسبة لكل فتاة والمقبولة لها ولشريك حياتها، منوهة بأن وسائل منع الحمل المختلفة تسهم في تنظيم الحمل، ولا تؤثر في حدوثه حال تركها، إلا حقن منع الحمل فالنساء اللاتي يستخدمنها بحاجة لبضعة أشهر لعودة التبويض مرة أخرى.

من ناحيتها، قالت رئيسة قسم التوعية والتثقيف بشبكة القطيف الصحية فاطمة الربح: إن الدورة جاءت بالتعاون بين شبكة القطيف الصحية وجمعية القطيف الخيرية، وشهدت أخذ قياسات الضغط والسكر لمن حضرن، وأن عدد الحضور بلغ 27 مقبلة على الزواج، إضافة إلى بعض المتزوجات، وكانت الحاضرات ممن عمرهن تراوح بين 20 سنة و30 سنة.