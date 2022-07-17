شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة بـ«قمة جدة للأمن والتنمية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بمركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة، أمس، أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، المشاركين في «قمة جدة للأمن والتنمية»، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.