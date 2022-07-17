شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد لبايدن: لكل دولة قيم مختلفة يجب احترامها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر سعودي مسؤول أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطرق خلال اللقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء الجمعة، إلى «القيم المشتركة»، فأجابه ولي العهد بأن «كل دول العالم -وبالذات الولايات المتحدة والمملكة- لديها العديد من القيم التي تتفق بشأنها، وعدد من القيم التي تختلف فيها، إلا أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائما ما تؤثر على شعوب الدول الأخرى، لا سيما في الوقت الذي نرى فيه ترابطا بين شعوب العالم بشكل غير مسبوق».

وتابع: «في المقابل، فإن محاولة فرض هذه القيم بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، كما حدث في العراق وأفغانستان، واللتين لم تنجح فيهما الولايات المتحدة. ولذا فإن من المهم معرفة أن لكل دولة قيما مختلفة ويجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100% فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا رغم الاختلافات التي نعيشها».

وأضاف المصدر السعودي إن الرئيس الأمريكي تطرق خلال اللقاء نفسه لموضوع جمال خاشقجي بشكل سريع، «خلال لقائه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان».

وأوضح المصدر أن ولي العهد أجاب الرئيس الأمريكي: أن «ما حدث مؤسف، ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيقات، ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها. كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل».

وأضاف المصدر إن الأمير محمد بن سلمان ذكر أن مثل هذه الحادثة يحدث في أي مكان بالعالم، كما أنه في العام نفسه الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل صحافيون آخرون في أماكن أخرى من العالم.

كما قال ولي العهد للرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة قامت أيضا بعدد من الأخطاء؛ كحادثة أبو غريب في العراق، وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل الدول مع هذه الأخطاء وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددا.

كما أشار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لحادثة مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وتساءل عما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها.