الكشف عن أسوأ عادة غذائية تؤدي للإصابة بسرطان البروستاتا القاتل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت دراسة جديدة أن تناول حصة كبيرة من اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، بحسب ” eat this , not that”

وفي دراسة نُشرت مؤخرا في مجلة طب المسالك البولية الأوروبية، تم أخذ الدم من 12000 شخص ،وبعد ذلك ألقى أولئك الذين يقفون وراء الدراسة نظرة على من كان يتبع أسلوب حياة صحي بعيدا عن اللحوم المصنعة ، وممارسة الرياضة وعدم التدخين ، فوجدوا أنهم قللوا ​خطر الإصابة بسرطان البروستاتا القاتل بنسبة 45% من خلال اتباع أسلوب حياة صحي.

أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

الطماطم

تلاحظ هونز أن “الطماطم ” التي تحتوي على مستويات عالية من اللايكوبين مثبتة جيدا على أنها تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كونها مضادة للأكسدة ومغذٍ نباتي”.

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الأسماك

في الوقت نفسه “قد تقلل الأسماك من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بسبب الدهون الصحية المتعددة غير المشبعة، والتي يمكننا الحصول عليها أيضا من مصادر نباتية بما في ذلك الطحالب”.

أطعمة تزيد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

من ناحية أخرى “اللحوم المصنعة من الأطعمة الالتهابية المعروفة التي ترفع TMAOوIGF-1 وهو عامل نمو شبيه بالأنسولين، ويمكن أن يؤثر أيضا على هرمونات أخرى في الجسم.

“هذا هو السبب في أن تناول اللحوم المصنعة وزيادة الالتهاب وبعض الهرمونات يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان”، بحسب هونز.