منتخب مصر يتأهل لنهائي أمم أفريقيا لكرة اليد بفوزه على تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس تغلب منتخب مصر على منتخب تونس بنتيجة (29-27) في المباراة التي جمعت بينهما يوم أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر ضمن منافسات الدور النصف نهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد المقامة في مصر حاليًا .

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية للبطولة، ليواجه منتخب الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل.

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