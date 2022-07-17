قبل بداية كأس العالم 2022 في قطر، تعرف على أهم المعلومات

محمد بن مسعود - الدمام -

تبقى شهور قليلة على بداية أكبر حدث رياضي في العالم وهو كأس العالم 2022 في قطر، وعشاق الساحرة المستديرة من جميع أنحاء العالم ينتظرون الاستمتاع بهذه البطولة العالمية. فهي تلك البطولة التي تجمع أفضل منتخبات العالم وأفضل لاعبي كرة القدم من أجل الفوز بلقب كأس العالم. قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن تستضيف قطر هذه النسخة من البطولة لتكون أول دول عربية تقوم بتنظيم البطولة بالكامل.

متى يبدأ كاس العالم 2022؟

يبدأ كأس العالم 2022 في قطر في 21 نوفمبر وتكون المباراة النهائية في 18 ديسمبر 2022. لأول مرة يتم إقامة البطولة في فصل الشتاء، وكان ذلك القرار تفاديًا لدرجات الحرارة العالية في فصل الشتاء في هذه البلد العربية. حيث من الطبيعي أن تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى 40 و 50 درجة مئوية وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا بالنسبة للمنتخبات الأوروبية التي لم تعتاد على اللعب في هذا الطقس الحار.

لماذا تقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر؟

تقدمت قطر بطلب استضافة نسخة 2022 من كأس العالم إلى جانب دول أخرى منها الولايات المتحدة. تم إجراء تصويت على هذه الدول بمشاركة 22 عضو من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. في الواقع، قام الكثير من الأعضاء في بالتصويت لصالح قطر، وأعلن الاتحاد في 2010 عن فوز قطر بتنظيم البطولة. على الرغم من ذلك، أشارت أصابع الاتهام نجو قطر بتقديم مبالغ طائلة رشاوى للمسئولين من الفيفا للفوز بتنظيم البطولة، ولكن تم تبرئة قطر من هذا الاتهام بعد التحقيقات اللازمة.

ملاعب مونديال كرة القدم قطر 2022

عملت قطر منذ اعلان فوزها بتنظيم مونديال كرة القدم على تشييد وتطوير المنشآت الرياضية لديها. فقامت بإنشاء عدد من الملاعب على أحدث طراز عالمي، واختارت الفيفا ثمانية ملاعب منها لاستضافة جميع مباريات البطولة. من المميز في هذه الملاعب هو أنها صديقة للبيئة، كما استخدمت قطر نظام تبريد يعمل بالطاقة الشمسية للتحفيف من درجات الحرارة. فوق ذلك، الكثير من هذه الملاعب يعكس الثقافة العربية، وهو ما يعتبر في حد ذاته مصدر للفخر.

من أشهر ملاعب كأس العالم 2022: استاد الخليفة الدولي، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد البيت، استاد لوسيل، استاد الريان، استاد 974 واستاد الجنوب. بالفعل تم الانتهاء من العمل في جميع هذه الملاعب، ولقد استضاف عدد منها بعض البطولات العربية والدولية بغرض تجربتها. على سبيل المثال، تم إقامة بطولة كأس العرب 2021 على 4 ملاعب هي استاد المدينة التعليمية، استاد الجنوب، استاد الثمامة واستاد البيت.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم

يشارك في بطولة كأس العالم قطر 2022 عدد 32 منتخب من جميع قارات العالم. بهذا، تكون هذه هي النسخة الأخيرة من كأس العالم والتي تجمع هذا العدد حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة 48 منتخبًا بداية من نسخة 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

بالقعل، تأهلت 32 منتخبًا من الاتحادات الدولية الست وانتهت مرحلة التصفيات. المنتخبات المتأهلة للمشاركة في كأس العالم قطر 2022 هي:

أفريقيا: 5 منتخبات وهي السنغال، غانا، تونس، الكاميرون والمغرب

أسيا: 6 منتخبات وهي قطر، السعودية، استراليا، كوريا الجنوبية، اليابان وإيران

أوروبا: 13 منتخب وهي فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، بلجيكا، إسبانيا، كرواتيا، إنجلترا، البرتغال، هولندا، صربيا، ويلز، سويسرا، وبولندا.

أمريكا الشمالية: 4 منتخبات وهي أمريكا، كوستاريكا، المكسيك وكندا.

أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات وهي الأرجنتين، البرازيل، أوروجواي والإكوادور

قرعة كأس العالم 2022

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرعة كأس العالم يوم الجمعة الموافق الأول من ابريل 2022. كان ذلك في مركز الدوحة للمؤتمرات في قطر، وكان ذلك بحضور مجموعة من أساطير الفيفا. أنتجت القرعة كافة مجموعات البطولة والتي كانت مجموعات متكافئة تعطي قدر من التحدي وبدون وجود مجموعة الموت في هذه النسخة.

توقعات كأس العالم 2022 في قطر

تمثل منافسات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 الكثير من الأهمية لمحبي كرة القدم العرب وغيرهم. فكل شخص يهتم بتشجيع منتخب بلاده في البطولة، وإن لم يكن يشارك منتخب بلادك في المنافسة، فتشجع المنتخبات العربية الأخرى وتستمتع بمباريات المنتخبات الكبرى والشهيرة مثل البرازيل، الأرجنتين، البرتغال وفرنسا. يستفيد المشجعين العرب من بعض المواقع الرياضية العالمية والتي توفر إحصائيات واحتمالات أول بأول عن كافة المباريات داحل هذه البطولة. من أهم هذه المواقع هو https://arabworldcupbet.com/. والمتوفر باللغة العربية. من خلال هذا الموقع يحصل اللاعبين على أفضل مواقع الرهان على كأس العالم. يحصل العملاء أيضًا على مكافآت نقدية وأهم توقعات المراهنة على كافة المباريات المختلفة من البطولة.

مجموعات كأس العالم قطر 2022

تسير منافسات مونديال العالم في صورة 8 مجموعات حيث تضم كل مجموعة اربعة منتخبات من التصنيفات الأربعة للفيفا. تتنافس المنتخبات داخل المجموعة الواحدة حيث يلعب كل فريق 3 مباريات في مواجهة المنتخبات الأخرى داخل نفس المجموعة. يتأهل لدور الـ 16 من البطولة أول وثاني كل مجموعة، وهنا يقابل أول المجموعة مع الفريق صاحب المركز الثاني في مجموعة أخرى. دعنا نذكر فيما يلي مجموعات الدول العربية في كأس العالم:

مجموعة السعودية: وهي المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

مجموعة تونس: وهي المجموعة الرابعة والتي يأتي معها فرنسا، الدنمارك وأستراليا

مجموعة المغرب: وهي المجموعة السادسة ويأتي إلى جانبها بلجيكا، كرواتيا وكندا

مجموعة قطر: وهي المجموعة الأولى والتي تضم هولندا، السنغال والإكوادور.

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