اخبار دوليه – وسائل إعلام: مقتل ضابط كبير في البحرية الإيرانية أثناء أداء مهامه

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬فارس‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬بمقتل‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬البحرية‭ ‬الأدميرال‭ ‬بيت‭ ‬إيليه‭ ‬ديفسلار‭ ‬أثناء‭ ‬‮«‬أدائه‭ ‬مهامه‮»‬‭.‬ ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬البحرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬نوشهر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مراسم‭ ‬تشييع‭ ‬جثمان‭ ‬الأدميرال‭ ‬بيتاله‭ ‬ديفسلار‭ ‬الذي‭ ‬استشهد‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بمهمته‭ ‬،‭ ‬ستقام‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭ ‬26‭ ‬تموز‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬أميرالية‭ ‬مدينة‭ ‬نوشهر‭ ‬باتجاه‭ ‬ميدان‭ ‬آزادي‮»‬‭.‬

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