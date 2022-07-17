«أستون مارتن» تخطط لجمع 772 مليون دولار بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - تخطط شركة “أستون مارتن” لجمع 653 مليون جنيه إسترليني (772 مليون دولار) من الصندوق السيادي السعودي والمساهمين الحاليين في محاولة لتقليص الديون وتوفير الأموال لتطوير المنتجات في المستقبل.

وتعتزم شركة صناعة السيارات إصدار 23.3 مليون سهم جديد لصالح “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي بسعر 3.35 جنيه إسترليني للسهم، مما يمنحه حصة 17%، وفقاً لبيان الشركة.

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار حقوق أولوية مع اعتزام صندوق الاستثمارات العامة، ولورانس سترول رئيس مجلس إدارة شركة “يو تري كونسورتيوم” (Yew Tree Consortium) و”مرسيديس بنز” استثمار 335 مليون جنيه إسترليني.

قال مجلس إدارة “أستون مارتن” أيضاً إنَّه رفض عرض استثمار بقيمة 1.3 مليار جنيه إسترليني من “إنفست إنداستريال غروب هولدنغ” (Investindustrial Group Holdings) وجيلي إنترناشونال (Geely International)، إذ يعتقد أنَّه “بالغ بشكل ملحوظ في متطلبات رأس المال الجديد للشركة، ما كان سيقلص بشدة من حصة المساهمين الحاليين، كما كان سيصعب تنفيذه”.

بعد وضعها كنظير لشركة “فيراري ” (Ferrari)؛ عانت “أستون مارتن” منذ أن تم طرحها للاكتتاب العام في لندن قبل أربع سنوات. أُجبرت شركة صناعة السيارات في عام 2020 على طلب الإنقاذ من قبل الملياردير الكندي لورانس سترول الذي ضخ الأموال وأقام علاقات أوثق مع “مرسيدس بنز”.

في مايو، عيّنت الشركة أميديو فيليسا رئيساً تنفيذياً ليحل محل توبياس مورز، الذي جلبه سترولز من مرسيدس.