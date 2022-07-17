بمشاركة 25 مستثمر.. «تنمو» تختتم برنامجها لنشر الوعي بطرق الاستثمار في المؤسسات الناشئة

محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت «تنمو»، أول شركة تعمل بمفهوم “الاستثمار الملائكي” في البحرين، برنامجها الهادف لنشر الوعي بطرق الاستثمار في الشركات الناشئة، بعد أن حضره على مدى يومين نحو 25 مستثمرا بحرينيا، وأقيم برعاية مركز المشروعات الدولية الخاصة في الولايات المتحدة “سيب”، وبالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال البحرينية.

وقد تولت مهمة التدريب في هذا البرنامج إليكسا هول، وهي خبيرة عالمية في الشؤون المالية وإدارة المشاريع وقيادة الفريق متعدد الوظائف والاستراتيجية التنظيمية، وعلمت لدى عددا من أكبر الشركات العالمية مثل جوجل وهيوليت وغيرها، وتناولت العديد من المحاور ذات الصلة بتقييم الشركات، ودراسات الجدوى، وقراءة التقارير المالية، واستكشاف أفق النمو، والأنشطة التجارية الجديدة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفرص وتحديات الاستثمار محليا وإقليميا ودوليا.

وأكد رئيس مجلس إدارة “تنمو” سهيل القصيبي أهمية هذا البرنامج في توعية المزيد من المستثمرين البحرينيين بآليات الدخول في الاستثمار بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وفتح المزيد من آفاق العمل الاستثماري أمامهم من خلال اطلاعهم على الفرص الواعدة التي يحملها هذا النوع من الاستثمار، وبما يعود بالفائدة المعرفية والمالية عليهم، ويسهم في النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يواكب خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة الموقرة في نوفمبر الماضي، ويدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمتوسطة ككل في مملكة البحرين.

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لـ “تنمو” نواف محمد الكوهجي إلى أن البرنامج ركز أيضا على الدور الوطني للمستثمرين في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، معربا عن شكره لجميع المشاركين في البرنامج والرعاة والداعمين.

يشار إلى أن هذا البرنامج التوعوي يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين كل من “تنمو”، ومركز المشروعات الدولية الخاصة سيب CIPE في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي وقعها الجانبان في ديسمبر 2021، وتعمل تنمو حاليا من خلالها على تقديم الدعم والإرشاد لعدد من الشركات البحرينية الناشئة والصغيرة والمتوسطة ذات القابلية للتوسع والنمو.