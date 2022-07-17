شركة «بي نت» تطلق برنامجها لتدريب الخريجين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة شبكة البحرين بي نت، مؤخرًا عن إطلاق برنامج تدريب الخريجين لعام 2022، حيث ستوفر الشركة خطة تدريبية متكاملة للخريجين ترتكز على تنمية مهارات العمل الأساسية كمهارات التواصل والتخطيط والعمل ضمن فريق واحد، بهدف المساهمه في إعداد قادة موهوبين للمستقبل.

والجدير بالذكر أن الخريج سيقوم بمهام عمل حقيقية وتُدرج في أداءها تحت ــإشراف المختصين من أصحاب الخبرة في بي نت، حتى يصل إلى مرحلة يستطيع فيها القيام بكل مسؤوليات الوظيفة المعنية.

وبهذه المناسبة علقت أمل صالح المناعي، مدير إدارة وتطوير المواهب:”يأتي هذا البرنامج من منطلق التزام بي نت على تدريب وتطوير طاقات وطنية متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات بكافة مجالاتها. الأمر الذي يتوافق مع السياسة العامة للشركة والتزامها بحس المسئولية الإجتماعية تجاه الشباب البحريني حديثي التخرج والمقبلين على بداية الحياة المهنية”.

يهدف هذا البرنامج إلى تهيئة الخريجين للانخراط في قطاع الاتصالات وخوض تجربة التدريب العملي في دوائر الشركة المختلفة وتنمية مهارات العمل الأساسية المطلوبة في سوق العمل.