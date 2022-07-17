تحطم طائرة شحن أوكرانية شرقي اليونان كانت متوجهة إلى الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت‭ ‬قناة‭ ‬ERT‭ ‬التلفزيونية‭ ‬بأن‭ ‬طائرة‭ ‬شحن‭ ‬أوكرانية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬أنطونوف‮»‬‭ ‬تحطمت‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬كافالا‭ ‬شرقي‭ ‬اليونان،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬متوجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭.‬

ورصدت‭ ‬الطائرة‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الرادار‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬أميال‭ ‬بحرية‭ ‬غرب‭ ‬كافالا‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬الطيار‭ ‬هبوطا‭ ‬اضطراريا‭.‬

وأشارت‭ ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬صربيا‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭.‬