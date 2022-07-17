تحطم طائرة شحن أوكرانية شرقي اليونان كانت متوجهة إلى الأردن

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت قناة ERT التلفزيونية بأن طائرة شحن أوكرانية من طراز «أنطونوف» تحطمت مساء السبت غربي مدينة كافالا شرقي اليونان، حيث كانت متوجهة إلى الأردن.
ورصدت الطائرة آخر مرة على شاشة الرادار على بعد 10 أميال بحرية غرب كافالا حيث طلب الطيار هبوطا اضطراريا.
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الطائرة أقلعت من صربيا وكانت في طريقها إلى الأردن.
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