مصر.. شاهد.. مسؤول أمني يطالب “راكب” بإظهار تذكرة القطار.. وعند إخراجها كانت المفاجأة!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة ضبط قطعة “أفيون” مع راكب، خلال تفقد أحد مديري الأمن لمحطة القطارات في مصر.

وأظهر مقطع الفيديو، إيقاف مدير الأمن يرافقه عدد من ضباط الشرطة، لأحد الركاب ومطالبته بإظهار تذكرة القطار، إلا أنه تفاجأ بوجود قطعة “أفيون” داخل محفظة الراكب الشخصية.

وقال الراكب لمدير الأمن: “كنت بعزي في الصعيد ولسه جاي”، ليرد مدير الأمن ممسكًا بالحرز: “طبعًا دي قطعة من الأفيون، دي مخالفة وسيتم فحصه واتخاذ الإجراءات القانونية”.