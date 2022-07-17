ذبح بدائي في 86 موقعا مخالفا بالشرقية

أكد المطيري، نجاح خطة الفرع والمكاتب التابعة له، لرصد أسواق الأنعام والمسالخ لاستقبال موسم عيد الأضحى، وذلك بالتنسيق والتكامل والترابط بين الجهات الحكومية في المنطقة لتوفير وتقديم كافة الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها خلال إجازة العيد، لافتًا إلى تدشين مسلخ بمحافظة القطيف، إضافة إلى مسلخ متنقل بمحافظة حفر الباطن، وتم هذا العام تهيئة أماكن واستراحات ومسارات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والنظافة.
بدوره، بيّن مدير الأسواق والمسالخ بالفرع الدكتور علي الحاجي، أنه تم تجهيز منصات إرشادية في المسالخ، وأسواق الأنعام بالمنطقة للتعريف بأضحيتي (طريقة الاختيار)، وكذلك التعريف بأهمية الذبح بالمسالخ المرخصة من الوزارة، كما أن الفرق الرقابية والتفتيشية قاموا بعدد من الجولات التفتيشية على أسواق الأنعام، وتم توزيع النشرات والبروشورات الإرشادية والتوعوية الخاصة بحفظ الأطعمة وتغليف المنتج بالطرق الصحيحة. الأضاحي خلال 4 أيام العيد 41ألف أضحية 35ألفا من الضأن 5331من الماعز 174من البقر 424من الإبل 21مسلخا العدد الإجمالي 200موظف
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