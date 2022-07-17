السبح تتصدر الهدايا التذكارية

تشهد المحال التجارية في مكة المكرمة، حركة كثيفة في بيع الهدايا التي يقبل عليها حجاج بيت الله الحرام بعد أدائهم لمناسكهم، وشراء الهدايا التذكارية قبل عودتهم لبلادهم سالمين.

وتحظى السبح بإقبال متميز عما سواها من المستلزمات، إذ تزخر الأسواق القريبة من الحرم بأنواع متعددة من السبح المتنوعة، في أحجامها وتصميمها وألوانها، حيث يحرص الحجاج على اقتناء مجموعة من السبح إلى جانب سجاد الصلاة، وخاصة ذات النقوش الإسلامية والمناظر للأماكن المقدسة وصور الحرمين الشريفين، كما يحرص الحجاج على اقتناء صور الحرمين الشريفين.

ويحرص حجاج بيت الله الحرام على شراء المصحف المرتل، بصوت أئمة المسجد الحرام، ونسخ من مصاحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمصحف المسجل بصوت أشهر القراء، وكتب العلوم الشرعية والعطور والبخور، والمنسوجات والحلويات وعبوات من ماء زمزم، الهدية الأغلى من البقاع المقدسة.

كما يقوم الحجاج كذلك بشراء أنواع مختلفة من التمور، كتمر عجوة المدينة المنورة والتمر السكري، فيما يحرص البعض على شراء أقداح ماء زمزم.