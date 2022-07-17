المصحف الشريف للحجاج العراقيين

وزع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمنطقة الحدود الشمالية، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر. وجرى تقديم الخدمات بالشكل المثالي، من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه، امتداداً لما تحقق من نجاح منذ قدومهم إلى أرض المملكة مروراً بتفويجهم، وانتهاءً بتيسير مناسك حجهم وعودتهم لبلدانهم. يأتي ذلك إنفاذا للتوجيه السامي، في إطار العناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.



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