أهلا بالإخوة في دار سلمان

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فقد وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان أسعد بن طارق آل سعيد، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية» لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة أمس، مرحبا بهم وبمرافقيهم في «دار سلمان» بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.فقد وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان أسعد بن طارق آل سعيد، وملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء في جمهورية العراق مصطفى الكاظمي.

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