قمة جدة.. قوة اقتصادية حجمها 2343 مليار دولار

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وتأتي المملكة على رأس الدول التسع، التي تشكل «قمة جدة» مع الولايات المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 834 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 410 مليارات دولار ومصر بناتج إجمالي قدره 404 مليارات دولار.الناتج الإجمالي للدول التسع:
السعودية 834 مليار دولار
الإمارات 410مليارات دولار
مصر 404 مليارات دولار
العراق 210 مليارات دولار
قطر180 مليار دولار
الكويت 135 مليار دولار
عمان 86 مليار دولار
الأردن 45 مليار دولار
البحرين 39مليار دولار
الاقتصاد والنفط والغاز
46 % من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط
22 % من إنتاج النفط العالمي
13 % من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي
المصدر: صندوق النقد الدولي - أوبك
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