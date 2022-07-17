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قمة جدة.. قوة اقتصادية حجمها 2343 مليار دولار

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الدول التسع وهي المملكة والإمارات ومصر والعراق وقطر والكويت وعمان والأردن والبحرين، قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث يصل إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 2343 مليار دولار بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.

وتأتي المملكة على رأس الدول التسع، التي تشكل «قمة جدة» مع الولايات المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 834 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 410 مليارات دولار ومصر بناتج إجمالي قدره 404 مليارات دولار.

الناتج الإجمالي للدول التسع:

السعودية 834 مليار دولار

الإمارات 410مليارات دولار

مصر 404 مليارات دولار

العراق 210 مليارات دولار

قطر180 مليار دولار

الكويت 135 مليار دولار

عمان 86 مليار دولار

الأردن 45 مليار دولار

البحرين 39مليار دولار

الاقتصاد والنفط والغاز

46 % من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط

22 % من إنتاج النفط العالمي

13 % من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي

المصدر: صندوق النقد الدولي - أوبك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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