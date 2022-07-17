قمة جدة.. قوة اقتصادية حجمها 2343 مليار دولار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل الدول التسع وهي المملكة والإمارات ومصر والعراق وقطر والكويت وعمان والأردن والبحرين، قوة اقتصادية لا يستهان بها، حيث يصل إجمالي الناتج المحلي لهذه الدول 2343 مليار دولار بحسب بيانات صندوق النقد الدولي. وتأتي المملكة على رأس الدول التسع، التي تشكل «قمة جدة» مع الولايات المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي والذي يصل إلى 834 مليار دولار، ثم الإمارات بـ 410 مليارات دولار ومصر بناتج إجمالي قدره 404 مليارات دولار. الناتج الإجمالي للدول التسع: السعودية 834 مليار دولار الإمارات 410مليارات دولار مصر 404 مليارات دولار العراق 210 مليارات دولار قطر180 مليار دولار الكويت 135 مليار دولار عمان 86 مليار دولار الأردن 45 مليار دولار البحرين 39مليار دولار الاقتصاد والنفط والغاز 46 % من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط 22 % من إنتاج النفط العالمي 13 % من إنتاج الغاز الطبيعي العالمي المصدر: صندوق النقد الدولي - أوبك

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