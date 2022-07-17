آرسنال يتفق على ضم لاعب جديد من مانشستر سيتي

محمد بن مسعود - الدمام - بات نادي آرسنال على أعتاب التعاقد مع لاعب جديد من صفوف مانشستر سيتي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان آرسنال تعاقد منذ أسبوعين مع المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توصل آرسنال ومانشستر سيتي الآن إلى اتفاق شفهي من حيث المبدأ، بشأن انتقال أولكسندر زينتشينكو إلى الجانرز مقابل 30 مليون جنيه إسترليني».

وأضاف: «لا يزال آرسنال يناقش الشروط الشخصية للعقد مع زينتشينكو (الراتب ومدة التعاقد)».

وسبق أن عمل ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، مع المدافع الأوكراني، خلال الفترة التي قضاها مساعدًا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.

وانضم زينتشينكو إلى السيتي في 2016 قادمًا من أوفا الروسي، وأمضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في آيندهوفن الهولندي، قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول في ال«سيتيزينز».

وشارك اللاعب الأوكراني صاحب ال25 عامًا في 127 مباراة بجميع المسابقات مع مانشستر سيتي، وفاز معه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.