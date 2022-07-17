جالتيه يسخر من أنباء رحيل نجم سان جيرمان

محمد بن مسعود - الدمام - سخر كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان من أنباء رحيل أحد اللاعبين البارزين في صفوف النادي الفرنسي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال جالتيه، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، على حسابه بـ«تويتر»: «لقد قرأت كل ما قيل عن كيمبيمبي، حتى أننا ضحكنا معًا عليه».

وأضاف: «أنا معجب بكيمبيمبي.. إنه قلب دفاع رائع، لكن ماذا سيحدث، لا أعرف».

وسبق أن زعمت تقارير بريطانية أن إدارة بي إس جي اشترطت 50 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين حوافز مالية، مقابل بيع كيمبيمبي إلى تشيلسي.

وأوضحت أن توماس توخيل مدرب البلوز يرى أن لاعبه السابق في باريس خيار جيد للدفاع المكون من 3 لاعبين، ويستطيع إلى جانب كاليدو كوليبالي تعويض رحيل الثنائي أنطونيو رودريجر وأندريس كريستنسن.

ويمتد تعاقد كيمبيمبي (26 عامًا) مع النادي الباريسي حتى صيف 2024.