كلوب يكشف حظوظ أليسون وجوتا في اللحاق بلقاء السيتي

محمد بن مسعود - الدمام - تعرض أليكس أوكسيلد تشامبرلين لإصابة عضلية، في انتصار ليفربول على كريستال بالاس بهدفين دون رد، لينضم إلى قائمة مصابي الريدز.

وقال كلوب بحسب ما نقل الموقع الرسمي لليفربول: «الأمر محبط بكل تأكيد، أوكسليد تدرب بصورة جيدة طوال الوقت منذ بداية الفترة الإعدادية».

وأضاف: «الخليج 365 أن عانى أوكسليد من تلك الإصابات في الماضي عندما تزداد الحدة، لكن هذه المرة تعرض لإصابة عضلية وعانينا في السابق من مواقف أسوأ، وبالتالي أنا راضٍ عن تلك الإصابة».

وتابع كلوب «لا أعرف كم سيستغرق وقت التعافي، لكنه سيعود وسيكون كل شيء على ما يرام، هو لاعب من طراز عال وبإمكانه مساعدتنا».

وعن حظوظ الثنائي المصاب أليسون بيكر وديوجو جوتا، في اللحاق بمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي: «أعتقد أن أليسون يملك فرصة، لكن لا توجد تلك الفرصة لديوجو».

وواصل «أليسون يعاني من إصابة عضلية في البطن، الأمر ليس خطرًا، لكن نحن نحضر لموسم كامل، وبالتالي يمكنه التدرب ولكن ليس مثل السابق، وبالتالي لا يمكنه اللعب الآن، لن يتدرب بصورة طبيعية، لكنه لن يهدر الوقت».

وأتم كلوب «هذه أمور وارد حدوثها، اللاعبون يسافرون كثيرًا ويتدربون، هذه أمور بسيطة وليست خطيرة، لكن علينا الحذر فالموسم طويل».