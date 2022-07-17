اتفاق بين بايرن وبرشلونة لانتقال ليفاندوفسكي

محمد بن مسعود - الدمام - سينتقل نجم الهجوم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى برشلونة الإسباني مقابل 45 مليون يورو زائد 5 ملايين مكافآت، بحسب ما كشفت أمس السبت عدة صحف ألمانية وإسبانية.
وتوصل الناديان إلى هذا الاتفاق ليل الجمعة-السبت بحسب صحيفتي بيلد وكيكر وشبكة سكاي ألمانيا، ليصل الكباش بين الهداف وناديه إلى خاتمة سعيدة بالنسبة للبولندي الرافض اكمال مشواره مع النادي البافاري بعدما دخل سجله التاريخي.
من جهتها، كتبت صحيفة سبورت الكاتالونية السبت على صفحتها الأولى ان اللاعب البالغ 33 عاما «يعتزم الوصول إلى برشلونة لاتمام فحصه الطبي والتوقيع لأربع سنوات». تابعت موندو ديبورتيفو الكاتالونية «لن يكون البولندي حاضرا في تقديم الفريق البافاري أمس السبت»، على أن يكون مع برشلونة في جولته الأميركية الصيفية (18-31 يوليو).
ولم يعرض عليه بايرن سوى تمديد سنة واحدة لعقده الذي ينتهي صيف 2023، بحسب الصحف المحلية الالمانية.
ولم يكن الدولي البولندي راضيا أيضا عن الراتب المقترح عليه ودخل في صراع مع مدربه يوليان ناغلسمان حول خياراته الفنية، بحسب بعض المصادر.
وكانت عودة ليفاندوفسكي ضبابية الى تمارين بايرن، اذا بدا غير مكترث ودون حماسة ووصل متأخرا اكثر من مرة، قبل ان تتحسن لغة جسده الخميس.
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