ميسي ونيمار على رأس قائمة باريس في اليابان.. و5 غيابات

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن كريستوف جالتيه مدرب باريس سان جيرمان قائمة من 25 لاعبًا للسفر إلى اليابان أمس السبت، لبدء الجولة الإعدادية للفريق الفرنسي تحضيرًا للموسم الجديد.

وتصدر الثلاثي «ميسي ونيمار ومبابي» قائمة الفريق، بينما غابت 5 أسماء بارزة، هم «رافينيا وهيريرا ودراكسلر وفينالدوم إضافة إلى كورزاوا».

وحضر في القائمة ديالو الذي كان من المفترض ألا يسافر، لتسهيل رحيله عن الفريق الفرنسي، وسط اهتمام من نابولي الإيطالي بضمه، بالإضافة إلى المهاجم الأرجنتيني إيكاردي، الذي يسعى باريس لبيعه، وكذلك الحال مع ثيلو كيرير.

وفيما يلي قائمة باريس سان جيرمان:

«نافاس – حكيمي – كيمبيمبي – راموس – ماركينيوس – فيراتي – مبابي – باريديس – إيكاردي – نيمار – بيرنارت – دانيلو – ريكو – فيتينيا – سارابيا – ديالو – كيرير – مينديز – جاي – إيبمبي – كاليميندو – ميسي – إيمري – ليتيلير – دوناروما».

يذكر أن باريس سيواجه في جولة اليابان كل من كاواساكي يوم 20 يوليو الجاري، ومن ثم أوراوا ريدز يوم 23 يوليو، ويختتم الجولة بمواجهة جامبا أوساكا يوم 25 يوليو.