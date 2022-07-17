تشلسي يتعاقد مع قلب الدفاع السنغالي كوليبالي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، أمس السبت، تعاقده مع المدافع السنغالي الدولي المخضرم خاليدو كوليبالي لمدة أربع سنوات، قادمًا من نابولي الإيطالي بصفقة مقدرة بنحو 40 مليون دولار.

وأصبح قائد منتخب السنغال المتوجة بطلة لأفريقيا مطلع السنة، ثاني لاعب يضمه فريق غرب لندن الذي استحوذه كونسورتيوم أمريكي بقيادة تود بوهلي، بعد المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي بطل الدوري.

في لندن، سيجتمع كوليبالي (31 عامًا) مع مواطنه الحارس الدولي ادوار مندي، ويعوّض رحيل الألماني أنتونيو روديغر بعقد حر إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا والدنماركي أندريس كريستنسن بعقد حر أيضا إلى برشلونة الإسباني.

وكشف أن مندي ولاعب الوسط جورجينيو الذي حمل ألوان نابولي بين 2014 و2018 أسهما في إقناعه بالقدوم إلى ملعب ستامفورد بريدج.

قال كوليبالي في بيان تشلسي: «كان حلمي دوما أن العب في البريمرليغ. اتصل بي تشلسي عام 2016 لكن لم تنجح الأمور. هذه المرة عندما التقوا معي قبلت (العرض) لأنهم أرادوا حقًا أن ألعب معهم».

وأمضى قلب الدفاع المواسم الثمانية الأخيرة مع نابولي، إذ أحرز كأس إيطاليا في 2020 وكان فريقه منافسًا على لقب الدوري. خاض اللاعب المولود في فرنسا بداياته الاحترافية مع متز الفرنسي، ثم انضم إلى غنك البلجيكي بين 2012 و2014.

وقال بوهلي الذي استحوذ على النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش: «قائد في القلب ولاعب مثالي، يجلب لنا خاليدو الكثير من الخبرة والمهارات ستفيد الفريق والنادي عامة».