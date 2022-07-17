بيرو تودع جاريكا: جعلتنا نعيش أحد أفضل عصور كرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد اتحاد بيرو لكرة القدم رحيل الأرجنتيني ريكاردو جاريكا عن منصب المدير الفني للمنتخب، بعد 7 أعوام تمكن خلالها من قيادة الفريق للمشاركة في مونديال 2018 في روسيا، بعد غيابه عن كأس العالم 36 عامًا.

وكتب الاتحاد على الشبكات الاجتماعية الجمعة: «شكرًا لأنك جعلتنا نعيش أحد أفضل عصور كرة القدم في بيرو، ما سيظل محفورًا في ذاكرة الجميع».

وأضاف: «نتمنى أن تواصل تحقيق النجاحات في مشوارك».

وفي بيان أبدى الاتحاد امتنانه «العميق» لجاريكا وجهازه الفني «على أكثر من 7 أعوام عمل مع منتخبنا الأول، الذي -باحترافية ملحوظة وتفانٍ كبير- أدرك كيفية تحقيق الإنجازات الرياضية، بالاعتماد على نقاط القوة وقدرات اللاعبين».

وختم «لهذا السبب نتقدم بالشكر الجزيل والصادق للأستاذ جاريكا وفريقه، متمنين لهم كل التوفيق المهني والشخصي».

وتشير تقارير صحفية إلى أن المفاوضات بين الاتحاد وجاريكا تعثرت بسبب اعتراض الأخير على عرض تجديد عقده الذي تضمن خفضًا كبيرًا لراتبه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى أن المدرب قد تلقى عرضًا خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بنحو 3.7 ملايين دولار سنويًا، لكن قيمته تراجعت بعد الخسارة أمام أستراليا في الملحق الفاصل الشهر الماضي إلى 2.2 مليون دولار سنويًا، ما قوبل برفضه.

يذكر أن جاريكا تولى تدريب منتخب بيرو في 2015 وقاده في 96 مباراة محققًا 41 فوزًا و19 تعادلا و36 هزيمة، آخرها في 13 يونيو أمام أستراليا بركلات الترجيح، ما أنهى آمال التأهل لمونديال 2022.