لبنان.. حادث مرورية مروعة والضحايا عائلة كاملة

محمد بن مسعود - الدمام - لقي‭ ‬سبعة‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬لبنانية‭ ‬واحدة‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سير‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عرسال‭ ‬اللبنانية،‭ ‬حيث‭ ‬اجتاحت‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬بنحو‭ ‬40‭ ‬طنا‭ ‬من‭ ‬الصخور‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬السيارات‭.‬

‮«‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬أنه‭ ‬كارثي،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬الفليطي‮»‬،‭ ‬الأب‭ ‬والزوجة‭ ‬وأبنائهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬أولاد‭ ‬وفتاة‭ ‬وزوجها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬عرسال،‭ ‬باسل‭ ‬الحجيري‭.‬

الحجيري‭ ‬شرح‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬الحرة‮»‬‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أهالي‭ ‬عرسال‭ ‬اعتادوا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ (‬وقت‭ ‬حصول‭ ‬الحادث‭) ‬العودة‭ ‬من‭ ‬بساتين‭ ‬الكرز‭ ‬التي‭ ‬يمتلكونها،‭ ‬لذلك‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬عائلة‭ ‬الفليطي‭ ‬عائدة‭ ‬من‭ ‬بستانها،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬محلة‭ ‬وادي‭ ‬عطا‭ ‬حتى‭ ‬كان‭ ‬الموت‭ ‬بانتظارها‭ ‬بعدما‭ ‬اصطدمت‭ ‬الشاحنة‭ ‬بمركبتها‭ ‬من‭ ‬الخلف،‭ ‬وكون‭ ‬الطريق‭ ‬منحدرة‭ ‬سحبت‭ ‬الشاحنة‭ ‬سيارة‭ ‬الفليطي‭ ‬عدة‭ ‬أمتار‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصطدم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السيارات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جدران‭ ‬أحد‭ ‬المنازل،‭ ‬لتبدأ‭ ‬بعدها‭ ‬بالاحتراق‮»‬‭.‬

لفظ‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬الفليطي‭ ‬أنفاسهم‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬أما‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬فأصيب،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬الحجيري،‭ ‬‮«‬بكسور‭ ‬وحروق‭ ‬استدعت‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الجعيتاوي‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬ما‭ ‬أشيع‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬ابن‭ ‬سائق‭ ‬الشاحنة‭ ‬في‭ ‬الحادث،‭ ‬أجاب‭ ‬الحجيري‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬جثة‭ ‬أحد‭ ‬أبناء‭ ‬يوسف‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬ابن‭ ‬السائق‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬علمته‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أحد‭ ‬برفقته‮»‬‭.‬

حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الجزم،‭ ‬وفقا‭ ‬لرئيس‭ ‬البلدية،‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬خلف‭ ‬الحادث‭ ‬‮«‬تصرف‭ ‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السائق‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬عطلا‭ ‬مفاجئا‭ ‬أصاب‭ ‬آليته‮»‬‭. ‬وطالب‭ ‬المسؤول‭ ‬المحلي‭ ‬سائقي‭ ‬الشاحنات‭ ‬بمعاينة‭ ‬آلياتهم‭ ‬بصورة‭ ‬مستمرة‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامتها،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السلطات‭ ‬ستعلق‭ ‬الطريق‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الحادث،‭ ‬‮«‬كون‭ ‬انحدارها‭ ‬القوي‭ ‬يدفع‭ ‬السائقين‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مكابح‭ ‬مركباتهم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬تعطلها‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬الحادث‭ ‬دعت‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬اليازا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬لمعرفة‭ ‬الأسباب‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‮»‬،‭ ‬وحثت‭ ‬‮«‬قيادة‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬قوى‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬الناس‮»‬‭.‬