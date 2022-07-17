لبنان.. حادث مرورية مروعة والضحايا عائلة كاملة

محمد بن مسعود - الدمام - لقي سبعة أفراد من عائلة لبنانية واحدة حتفهم في حادث سير مروع في بلدة عرسال اللبنانية، حيث اجتاحت شاحنة محملة بنحو 40 طنا من الصخور عددا من السيارات.
«أقل ما يقال عن الحادث أنه كارثي، إذ لم يبق أحد من عائلة الفليطي»، الأب والزوجة وأبنائهما ثلاثة أولاد وفتاة وزوجها، بحسب ما أكد رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري.
الحجيري شرح لموقع «الحرة» أن «أهالي عرسال اعتادوا في هذا الوقت (وقت حصول الحادث) العودة من بساتين الكرز التي يمتلكونها، لذلك قد تكون عائلة الفليطي عائدة من بستانها، وما إن وصلت إلى محلة وادي عطا حتى كان الموت بانتظارها بعدما اصطدمت الشاحنة بمركبتها من الخلف، وكون الطريق منحدرة سحبت الشاحنة سيارة الفليطي عدة أمتار قبل أن تصطدم بعدد من السيارات، إضافة إلى جدران أحد المنازل، لتبدأ بعدها بالاحتراق».
لفظ أفراد عائلة الفليطي أنفاسهم على الفور، أما سائق الشاحنة فأصيب، كما قال الحجيري، «بكسور وحروق استدعت نقله إلى مستشفى الجعيتاوي». وحول ما أشيع عن وفاة ابن سائق الشاحنة في الحادث، أجاب الحجيري «اعتقد البعض أن جثة أحد أبناء يوسف تعود إلى ابن السائق لكن ما علمته أنه لم يكن أحد برفقته».
حتى اللحظة لا يمكن الجزم، وفقا لرئيس البلدية، فيما إذا كان خلف الحادث «تصرف غير صحيح من قبل السائق أو أن عطلا مفاجئا أصاب آليته». وطالب المسؤول المحلي سائقي الشاحنات بمعاينة آلياتهم بصورة مستمرة للتأكد من سلامتها، وأشار إلى أن السلطات ستعلق الطريق حيث وقع الحادث، «كون انحدارها القوي يدفع السائقين إلى الضغط على مكابح مركباتهم ما قد يسبب تعطلها».
بعد الحادث دعت جمعية «اليازا» إلى إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه المجزرة»، وحثت «قيادة قوى الأمن الداخلي إلى تشجيع الضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي على نشر الوعي حول السلامة المرورية حفاظا على أرواح الناس».
قد يهمك أيضاً :-
- نادي الكرخ يتوج بلقب كأس العراق لكرة القدم بعد فوزه على الكهرباء بهدفين لهدف
- الأهلي يخسر أمام بيراميدز في الدوري المصري
- «التعليم» تعلن بدء التقديم على بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بالبحرين
- السديس يوجه قيادات الرئاسة بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة
- جامعة الملك سعود تعلن فتح القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. حادث مرورية مروعة والضحايا عائلة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.