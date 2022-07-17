نادي الكرخ يتوج بلقب كأس العراق لكرة القدم بعد فوزه على الكهرباء بهدفين لهدف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
توج نادي الكرخ بلقب كأس العراق لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف اليوم في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، وسط حضور جماهيري زاد عن الـ (20) ألف متفرج في ختام البطولة.
افتتح الكهرباء التسجيل عن طريق عبد الله عبد الأمير في الدقيقة (15)، وتمكن جعفر عبيس من معادلة النتيجة للكرخ في الدقيقة (54)، وأضاف حسن عبد الكريم الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة (60) ليتوج الكرخ باللقب.
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