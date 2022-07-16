شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الوحدة السعودي يبرم صفقة جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم نادي الوحدة الصاعد حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.

الوحدة يتعاقد مع الهاجري

عبد الرحمن الهاجري



وأعلن نادي الوحدة عن تعاقده مع الظهير الأيسر عبد الرحمن الهاجري قادمًا من نجران، ليصبح لاعبًا في صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وقال الوحدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت: "عبد الرحمن الهاجري وحداوي حتى 2025".

من هو عبد الرحمن الهاجري؟

الهاجري يبلغ من العمر الـ26 عامًا، حيث بدأ مسيرته الكروية مع النصر بالفئات السنية، قبل أن ينتقل لصفوف السلمية في 2020، ثم انضم الهاجري إلى نجران في أغسطس 2021.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة صعد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو للدرجة الأولى.

