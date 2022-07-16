شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يقترب من نجم أهلي جدة في صفقة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اقتراب نادي الشباب من التوقيع مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن الشباب يريد استغلال رغبة هيثم عسيري لاعب الأهلي في الرحيل بعد الهبوط، للتوقيع معه بالموسم الجديد.

هيثم عسيري على أعتاب الشباب

وتابعت: "نادي الشباب يعد أبرز الأندية التي ترغب في التوقيع مع اللاعب، حيث عرضت التنازل عن المتبقي من قيمة صفقة علي مجرشي الذي انضم للأهلي في الموسم الماضي، من أجل إتمام الصفقة".

واختتمت: "عسيري يريد الرحيل عن الراقي بشكل رسمي ويملك العديد من العروض، خاصةً بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى".

نجوم الأهلي تبحث الرحيل بعد الهبوط لدوري الدرجة الأولى

وبدأ لاعبو فريق أهلي جدة، البحث عن عروض للرحيل بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث طلب أكثر من لاعب السماح له بالمغادرة بالميركاتو الصيفي.

ويعد أبرز الأسماء التي ترغب في الرحيل عن الراقي، السوري عمر السومة وعبد الرحمن غريب وعبدالله حسون، الذين طالبوا المغادرة بشكل رسمي.

وهبط فريق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الخامس عشر بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان.