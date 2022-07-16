شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي امام بيراميدز اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ترتيب الدوري المصري واحدة من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بشكل عام بعد خسارة المارد الأحمر اليوم على يد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بهدفين دون رد في إطار الجولة الـ25 من الدوري المحلى.

الأهلي وبيراميدز

وكان نادي بيراميدز قد حقق الفوز على حساب الأهلي بهدفين دون رد عن طريق كلًا من فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الثامنة والعشرين من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل إريك تراوري الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والستون ليتجرع الفريق الأهلاوي الهزيمة الثالثة في بطولة الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس 21 يوليو في نهائي كأس مصر، وبعدها يواجه الجونة يوم 24 في الجولة التالية من بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد المارد الأحمر عند النقطة رقم 48 في المركز الثالث، بينما يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة رقم 53 في المركز الثاني وجاء ترتيب الدوري المصري بالكامل على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 57 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 53 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 48 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 39 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 37 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 34 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 31 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 29 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 28 نقطة.

11- إنبي- المركز الحادي عشر - 27 نقطة.

12- المصري - المركز الثاني عشر - 27 نقطة.

13- الإسماعيلي - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 26 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 23 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 19 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 14 نقطة.