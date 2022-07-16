شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يضرب الأهلي بثنائية في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الفوز على حساب الأهلي بهدفين دون رد في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري المصري في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت الموافق 16 يوليو الجارى على ستاد الدفاع الجوى.

أحداث مواجهة الأهلي وبيراميدز

وكانت نتيجة الشوط الأول من المواجهة قد انتهت على واقع تقدم بيراميدز بهدف دون رد عن طريق فخر الدين بن يوسف في الدقيقة الـ28 بعد تسديدة قوية سكنت شباك محمد الشناوي، وفي الدقيقة الـ60 من عمر الشوط الثاني سجل إريك تراوري الهدف الثاني لصالح فريق بيراميدز، وحاول لاعبوا الأهلي من تسجيل الهدف الأول وهدف العودة إلى المواجهة ولكن باتت كل المحاولات بالفشل لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدفين دون رد.

تشكيلة المباراة

ودخل الأهلي المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد، وعلي معلول، وأيمن أشرف، ومحمد عبد المنعم

خط الوسط: عمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي قفشة، وأحمد عبد القادر، وصلاح محسن

خط الهجوم: حسام حسن

بينما دخل بيراميدز المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال -حسين السيد - أحمد توفيق

خط الوسط: وليد الكرتي - إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز