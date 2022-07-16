شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم في وظائف الأمن البيئي.. الاشتراطات وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل
ويمكنك التقديم للوظائف المتاحة عن طريق منصة «أبشر – توظيف» بوزارة الداخلية، من خلال هذا الـرابـــط.
وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد أعلنت التخصصات والشروط المطلوبة للوظائف المطروحة، والتي جاءت كالآتي:
التخصصات المطلوبةرتبة رقيب، بمؤهل عملي بكالوريوس "أربع سنوات" في تخصص علوم حاسب آلي- الشبكات والاتصالات- نظم معلومات- أحياء- تقنية معلومات- تحليل أنظمة الحاسب الآلي- الأمن السيبراني- اتصالات سلكية ولا سلكية- إحصاء- التغذية- هندسة مدنية- هندسة ميكانيكية- هندسة برمجيات- هندسة الشبكات- هندسة الطيران- هندسة الإلكترونيات- هندسة بحرية- هندسة مساحة- هندسة التشييد- هندسة صناعية- هندسة معمارية -هندسة البيئة- هندسة الاتصالات- هندسة كهربائية- الجيوماتكس- علم البيانات والذكاء الاصطناعي- دعم أنظمة الشبكات- نظم المعلومات الجغرافية- نظم المعلومات الحوسبية- انتاج النبات ووقايته- انتاج حيواني- تقنية حيوية نباتية.
بينما رتبة وكيل رقيب بمؤهل علمي بكالوريوس في تخصص إدارة مالية- اقتصاد- محاسبة- لغة عربية- لغة انجليزية- قانون- جغرافيا- شريعة- إدارة عامة- إدارة أعمال- التربية البدينة- العلاقات العامة- سياحة وآثار- صحافة وإعلام- إدارة موارد بشرية- الجرافكس والوسائط.
ويكون المؤهل العلمي المطلوب في رتبة "عريف" دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل مدة دراستها عن سنتين في تخصص: إطفاء وإنقاذ- حماية البيئة- مساح- تصوير فوتوغرافي- نظم الطائرات بدون طيار- صيانة الطائرات بدون طيار- وثائق ومحفوظات- إدارة مكتبية- محاسبة- أمن وسلامة- إدارة مستودعات.
شروط التقديمهناك عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقدم للوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده أثناء عمله خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة ولا يمتلك أي سوابق عدلية قضائية.
- أن لا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.
- أن لا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من قبل كلية أو معهد أو مركز عسكري من قبل.
- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.
- أن يجتاز كافة اختبارات القبول الخاصة بالأمن البيئي.
- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.
- توفر المؤهل العلمي اللازم للوظيفة المتقدم إليها، مع ضرورة المصادقة على هذا المؤهل من قبل جهة الاختصاص.