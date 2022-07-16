شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التقديم في وظائف الأمن البيئي.. الاشتراطات وطريقة التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية بتلقي طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي للرجال على رتب رقيب، وكيل رقيب، عريف، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة، على أن ينتهي التقديم الخميس المقبل.

ويمكنك التقديم للوظائف المتاحة عن طريق منصة «أبشر – توظيف» بوزارة الداخلية، من خلال هذا الـرابـــط.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد أعلنت التخصصات والشروط المطلوبة للوظائف المطروحة، والتي جاءت كالآتي:

التخصصات المطلوبة

رتبة رقيب، بمؤهل عملي بكالوريوس "أربع سنوات" في تخصص علوم حاسب آلي- الشبكات والاتصالات- نظم معلومات- أحياء- تقنية معلومات- تحليل أنظمة الحاسب الآلي- الأمن السيبراني- اتصالات سلكية ولا سلكية- إحصاء- التغذية- هندسة مدنية- هندسة ميكانيكية- هندسة برمجيات- هندسة الشبكات- هندسة الطيران- هندسة الإلكترونيات- هندسة بحرية- هندسة مساحة- هندسة التشييد- هندسة صناعية- هندسة معمارية -هندسة البيئة- هندسة الاتصالات- هندسة كهربائية- الجيوماتكس- علم البيانات والذكاء الاصطناعي- دعم أنظمة الشبكات- نظم المعلومات الجغرافية- نظم المعلومات الحوسبية- انتاج النبات ووقايته- انتاج حيواني- تقنية حيوية نباتية.

بينما رتبة وكيل رقيب بمؤهل علمي بكالوريوس في تخصص إدارة مالية- اقتصاد- محاسبة- لغة عربية- لغة انجليزية- قانون- جغرافيا- شريعة- إدارة عامة- إدارة أعمال- التربية البدينة- العلاقات العامة- سياحة وآثار- صحافة وإعلام- إدارة موارد بشرية- الجرافكس والوسائط.

ويكون المؤهل العلمي المطلوب في رتبة "عريف" دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل مدة دراستها عن سنتين في تخصص: إطفاء وإنقاذ- حماية البيئة- مساح- تصوير فوتوغرافي- نظم الطائرات بدون طيار- صيانة الطائرات بدون طيار- وثائق ومحفوظات- إدارة مكتبية- محاسبة- أمن وسلامة- إدارة مستودعات.

شروط التقديم

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها عند التقدم للوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئي، وهي:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية باستثناء من نشأ مع والده أثناء عمله خارج المملكة.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة ولا يمتلك أي سوابق عدلية قضائية.

- أن لا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.

- أن لا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من قبل كلية أو معهد أو مركز عسكري من قبل.

- أن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

- أن يجتاز كافة اختبارات القبول الخاصة بالأمن البيئي.

- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

- توفر المؤهل العلمي اللازم للوظيفة المتقدم إليها، مع ضرورة المصادقة على هذا المؤهل من قبل جهة الاختصاص.