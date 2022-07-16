قادة الدول يغادرون جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية العراق، أمس جدة بعد المشاركة في «قمة جدة للأمن والتنمية».

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