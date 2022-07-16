شكرا لقرائتكم خبر «الوحش» يظهر في مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلافا لما جرت عليه العادة في المملكة من استخدام سيارات «مرسيدس» الألمانية في موكب نقل رؤساء الدول خلال الزيارات الرسمية، إضافة إلى سيارات BMW للوفود المرافقة، ظهرت السيارة «الوحش» من نوع «كاديلاك» في موكب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن في مدينة جدة.

وركب رؤساء الولايات المتحدة سياراتهم غير المعدلة إلى أن اشترت إدارة الرئيس فرانكلين دي روزفلت سيارة Sunshine Special، وهي أول سيارة رئاسية يتم تصنيعها وفقا لمعايير الخدمة السرية الأمريكية، وبعد اغتيال جون كينيدي تطور نظام السيارات المدرعة والمختومة، وأعيد تصميم «سيارة الموت» كما سمتها وكالة أسوشيتد برس.

وفي 1983م أزاحت كاديلاك سيارات لينكولن، وأصبحت «كاديلاك فليتوود» السيارة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم «كاديلاك ديفيل» حتى ظهرت كاديلاك وان الملقبة بـ «الوحش» للمرة الأولى في رحلة رئاسية إلى مدينة نيويورك عام 2018م.

مواصفات الوحش:

تكلفة الصنع:

17.840.492 دولارا أمريكيا

الصانع: كاديلاك

البرنامج: جي إم سي توب كيك

الطراز: 2001 - 2009

الوزن: 20 ألف رطل

السمك: 8 بوصات

السعة: 7 مقاعد

الإطارات: فولاذية غير قابلة للثقب

من مراسم الاستقبال في المملكة

السجاد البنفسجي

إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبية