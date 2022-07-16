شكرا لقرائتكم خبر «الوحش» يظهر في مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وركب رؤساء الولايات المتحدة سياراتهم غير المعدلة إلى أن اشترت إدارة الرئيس فرانكلين دي روزفلت سيارة Sunshine Special، وهي أول سيارة رئاسية يتم تصنيعها وفقا لمعايير الخدمة السرية الأمريكية، وبعد اغتيال جون كينيدي تطور نظام السيارات المدرعة والمختومة، وأعيد تصميم «سيارة الموت» كما سمتها وكالة أسوشيتد برس.وفي 1983م أزاحت كاديلاك سيارات لينكولن، وأصبحت «كاديلاك فليتوود» السيارة الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم «كاديلاك ديفيل» حتى ظهرت كاديلاك وان الملقبة بـ «الوحش» للمرة الأولى في رحلة رئاسية إلى مدينة نيويورك عام 2018م.
مواصفات الوحش:
تكلفة الصنع:
17.840.492 دولارا أمريكيا
الصانع: كاديلاك
البرنامج: جي إم سي توب كيك
الطراز: 2001 - 2009
الوزن: 20 ألف رطل
السمك: 8 بوصات
السعة: 7 مقاعد
الإطارات: فولاذية غير قابلة للثقب
من مراسم الاستقبال في المملكة
السجاد البنفسجي
إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبية
كانت هذه تفاصيل خبر «الوحش» يظهر في مراسم استقبال الرئيس الأمريكي بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.