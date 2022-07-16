18 اتفاقية تدعم الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزراء الاستثمار والاتصالات والصحة في المملكة، مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية، 18 اتفاقية ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحة، وذلك على هامش زيارة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة.

وتأتي تلك الاتفاقيات في ضوء ما توفره (رؤية المملكة 2030) بقيادة ولي العهد، من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

الاتفاقيات الموقعة: