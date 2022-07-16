الرئيس الأمريكي يغادر جدة

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وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر (الوزير المرافق)، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن جدة أمس بعد زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية استمرت يومين، شارك خلالها في قمة جدة للأمن والتنمية.وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر (الوزير المرافق)، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالمملكة مارتينا سترونغ، والقنصل العام الأمريكي بجدة فارس أسعد.

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