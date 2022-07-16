شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد ورئيس وزراء العراق يناقشان القضايا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان إسماعيل، ووزير التجارة الدكتور حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي.
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد ورئيس وزراء العراق يناقشان القضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.