شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد ورئيس وزراء العراق يناقشان القضايا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس، مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء في جمهورية العراق. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص التعاون الواعدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

فيما حضر من الجانب العراقي، وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير النفط إحسان إسماعيل، ووزير التجارة الدكتور حسن، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي.