شكرا لقرائتكم خبر وزير المالية: زيارة بايدن امتداد للحراك الاقتصادي الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية محمد الجدعان أن زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى المملكة ‏كأول دولة عربية، تجسد الأهمية البالغة التي تنظر بها القيادة الأمريكية للمملكة، إذ تربطهما علاقات ‏تاريخية وشراكة استراتيجية متميزة تمتد لأكثر من تسعة عقود.

وبين أن الزيارة تعكس الحراك الاقتصادي الدولي الذي توليه قيادة المملكة الحكيمة جل اهتمامها في ‏ظل التطور والنمو المتزايد في المشهد الاقتصادي السعودي، الذي يحظى بتقدير دولي يؤكد أهمية المملكة ‏وثقلها الاقتصادي والسياسي وصولا إلى تعزيز المكونات الاقتصادية المشتركة، وترجمتها إلى أنشطة اقتصادية ‏متنوعة، إضافة إلى إيجاد المزيد من المبادرات والفرص الاستثمارية، ومواجهة التحديات المهددة للاستقرار الإقليمي ‏والعالمي.‏

وتطرق إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت من عام 1930م، ونتج عنها إقامة الكثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، وتوقيع العديد من المذكرات والاتفاقيات، لافتا النظر إلى أهمية تطوير العلاقات المالية والمصرفية وتعزيز التعاون بين البلدين في ‏إطار الشراكة والمصالح المشتركة.