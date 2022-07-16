وزير الصحة: تعاون سعودي أمريكي لتطوير الخدمات الصحية

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وأوضح أن مذكرة التعاون التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي تأتي استمرارا للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعقود عدة بين البلدين في القطاع الصحي، وتأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي، حيث تشمل المذكرة الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تنمية رأس المال البشري، تطوير نظم المعلومات الصحية ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نوه وزير الصحة فهد الجلاجل بالتعاون الصحي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا استراتيجيا مهما في تحول القطاع الصحي بالمملكة.وأوضح أن مذكرة التعاون التي سيتم التوقيع عليها مع الجانب الأمريكي تأتي استمرارا للشراكة التاريخية المثمرة والممتدة لعقود عدة بين البلدين في القطاع الصحي، وتأتي في إطار ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتجدد بتعزيز الصحة العامة وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية البحث والابتكار في المجال الصحي، حيث تشمل المذكرة الشراكة في مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، تنمية رأس المال البشري، تطوير نظم المعلومات الصحية ودعم البحث والابتكار في المجال الصحي، وغيرها من جوانب الشراكة والتعاون بما يسهم في تمكين مسيرة التحول في القطاع الصحي في المملكة.

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