المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم تفتح التسجيل لبرامج البكالوريوس في التدريب التقني

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزير الإعلام: كلمة جلالة الملك المعظم جسدت الرؤية السامية لضرورة التعاون الدولي والتضامن والتنسيق المشترك لمواجهة مختلف التحديات

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