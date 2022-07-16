اخبار الخليج – شوريون ونواب يشيدون بمضامين كلمة جلالة الملك المعظم في قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬شوريون‭ ‬ونواب‭ ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬والتي‭ ‬عقدت‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،،‭ ‬جاءت‭ ‬شاملة‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬وثابت‭ ‬اتجاه‭ ‬حل‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬كما‭ ‬شددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخطورة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول،‭ ‬واهمية‭ ‬احترام‭ ‬سياداتها‭.‬

فقد‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬الانصاري‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬على‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وحل‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬عبر‭ ‬الحوار‭ ‬المشترك‭ ‬والبناء‭.‬

وقال‭ ‬الانصاري‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬برئاسة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬يؤكد‭ ‬حرص‭ ‬وموقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬جاءت‭ ‬شاملة‭ ‬وعبرت‭ ‬عن‭ ‬موقف‭ ‬واضح‭ ‬وثابت‭ ‬اتجاه‭ ‬حل‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكلمة‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬هامة‭ ‬وماسة‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬لوقف‭ ‬التدخلات‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬احترامًا‭ ‬لسيادة‭ ‬الدول‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أخطر‭ ‬التحديات‭ ‬القائمة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اشاد‭ ‬النائب‭ ‬باسم‭ ‬المالكي‭ ‬بمضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬بقمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية‭ ‬والتي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬كاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وقال‭ ‬المالكي‭ ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬جاءت‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والتنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وتحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬والترابط‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬والعالمي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والأصعدة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كلمة‭ ‬جلالته‭ ‬عكست‭ ‬الروح‭ ‬البحرينية‭ ‬المحبة‭ ‬للسلام‭ ‬والتعايش‭ ‬والبناء‭.‬

اما‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إبراهيم‭ ‬خالد‭ ‬النفيعي‭ ‬فقد‭ ‬ثمن‭ ‬مضامين‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وخطورة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشئون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول،‭ ‬واهمية‭ ‬احترام‭ ‬سياداتها‭.‬

وأشار‭ ‬بأن‭ ‬تأكيد‭ ‬جلالته‭ ‬لأهمية‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬الدمار‭ ‬الشامل،‭ ‬بما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬استقرار‭ ‬وأمن‭ ‬البلدان،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬مواقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة‭ ‬والرصينة‭ ‬بشأن‭ ‬منع‭ ‬كافة‭ ‬المسببات‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬الويلات‭ ‬والحروب،‭ ‬وبما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والرفاهية‭ ‬للشعوب‭ ‬كافة‭.‬

ولفت‭ ‬النفيعي‭ ‬لأهمية‭ ‬مواقف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وتحديد‭ ‬مسارات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وفي‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مبيناً‭ ‬بأنها‭ ‬سيارات‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬استراتيجية‭ ‬موزونه،‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬اهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والأمن،‭ ‬وتدعم‭ ‬استقرار‭ ‬الأوطان‭.‬

وبين‭ ‬بأن‭ ‬تأكيد‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لتميز‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬كحليف‭ ‬استراتيجي،‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والوطيد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمدة‭ ‬تجاوزت‭ ‬الخمسة‭ ‬والسبعين‭ ‬عاماً،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬المميزة‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬قدماً‭.‬

ووصف‭ ‬النفيعي‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬تمخضت‭ ‬عنها‭ ‬قمة‭ ‬جدة‭ ‬للأمن‭ ‬والتنمية،‭ ‬بالمحورية‭ ‬والهامة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يعيش‭ ‬به‭ ‬العالم‭ ‬حاله‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬الأمنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬ومثمناً‭ ‬بذات‭ ‬الوقت‭ ‬دور‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بمضامين‭ ‬كلمة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بما‭ ‬يشهده‭ ‬العمل‭ ‬النيابي‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬وتقدم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬لتؤكد‭ ‬على‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬المتميزة‭ ‬والروابط‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬القمة‭.‬